Preço de Hummingbird Finance hoje

O preço ao vivo de Hummingbird Finance (HMNG) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HMNG para USD é de $ 0 por HMNG.

Hummingbird Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 33,062, com um fornecimento em circulação de 100.00T HMNG. Nas últimas 24 horas, HMNG foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HMNG movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hummingbird Finance (HMNG)

Capitalização de mercado $ 33.06K$ 33.06K $ 33.06K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.06K$ 33.06K $ 33.06K Fornecimento Circulante 100.00T 100.00T 100.00T Fornecimento total 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Hummingbird Finance é $ 33.06K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HMNG é 100.00T, com um fornecimento total de 100000000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33.06K.