Preço de Hummingbird Bitcoin hoje

O preço ao vivo de Hummingbird Bitcoin (HUMBIT) hoje é $ 0, com uma variação de 1.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HUMBIT para USD é de $ 0 por HUMBIT.

Hummingbird Bitcoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 36,546, com um fornecimento em circulação de 999.72M HUMBIT. Nas últimas 24 horas, HUMBIT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HUMBIT movimentou-se -0.24% na última hora e -35.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hummingbird Bitcoin (HUMBIT)

Capitalização de mercado $ 36.55K$ 36.55K $ 36.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.55K$ 36.55K $ 36.55K Fornecimento Circulante 999.72M 999.72M 999.72M Fornecimento total 999,723,358.248776 999,723,358.248776 999,723,358.248776

A capitalização de mercado atual de Hummingbird Bitcoin é $ 36.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HUMBIT é 999.72M, com um fornecimento total de 999723358.248776. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 36.55K.