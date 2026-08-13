Preço de Huhu Cat hoje

O preço ao vivo de Huhu Cat (HUHU) hoje é $ 0, com uma variação de 2.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HUHU para USD é de $ 0 por HUHU.

Huhu Cat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 205,706, com um fornecimento em circulação de 2.10B HUHU. Nas últimas 24 horas, HUHU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01609606, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HUHU movimentou-se -- na última hora e -0.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Huhu Cat (HUHU)

Capitalização de mercado $ 205.71K$ 205.71K $ 205.71K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 205.71K$ 205.71K $ 205.71K Fornecimento Circulante 2.10B 2.10B 2.10B Fornecimento total 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Huhu Cat é $ 205.71K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HUHU é 2.10B, com um fornecimento total de 2100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 205.71K.