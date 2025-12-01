Preço de Huey hoje

O preço ao vivo de Huey (HUEY) hoje é $ 0.00000787, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HUEY para USD é de $ 0.00000787 por HUEY.

Huey ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,281.28, com um fornecimento em circulação de 924.98M HUEY. Nas últimas 24 horas, HUEY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0003002, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000070.

No desempenho de curto prazo, HUEY movimentou-se -- na última hora e +2.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Huey (HUEY)

Capitalização de mercado $ 7.28K$ 7.28K $ 7.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.87K$ 7.87K $ 7.87K Fornecimento Circulante 924.98M 924.98M 924.98M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

