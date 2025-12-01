Preço de Huch hoje

O preço ao vivo de Huch (HUCH) hoje é --, com uma variação de 4.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HUCH para USD é de -- por HUCH.

Huch ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 295,116, com um fornecimento em circulação de 999.97M HUCH. Nas últimas 24 horas, HUCH foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01253648, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HUCH movimentou-se +0.28% na última hora e -11.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Huch (HUCH)

Capitalização de mercado $ 295.12K$ 295.12K $ 295.12K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 295.12K$ 295.12K $ 295.12K Fornecimento Circulante 999.97M 999.97M 999.97M Fornecimento total 999,971,481.0219814 999,971,481.0219814 999,971,481.0219814

