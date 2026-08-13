Preço de Hubra staked SOL hoje

O preço ao vivo de Hubra staked SOL (RASOL) hoje é $ 86.17, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RASOL para USD é de $ 86.17 por RASOL.

Hubra staked SOL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 677,257, com um fornecimento em circulação de 8.19K RASOL. Nas últimas 24 horas, RASOL foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 312.07, enquanto a mínima histórica foi de $ 75.48.

No desempenho de curto prazo, RASOL movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 316.59.

Informações de mercado de Hubra staked SOL (RASOL)

Capitalização de mercado $ 677.26K$ 677.26K $ 677.26K Volume (24h) $ 316.59$ 316.59 $ 316.59 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 677.26K$ 677.26K $ 677.26K Fornecimento Circulante 8.19K 8.19K 8.19K Fornecimento total 8,189.612765368 8,189.612765368 8,189.612765368

A capitalização de mercado atual de Hubra staked SOL é $ 677.26K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 316.59. A oferta em circulação de RASOL é 8.19K, com um fornecimento total de 8189.612765368. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 677.26K.