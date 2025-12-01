Preço de HowInu hoje

O preço ao vivo de HowInu (HOW) hoje é --, com uma variação de 3.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HOW para USD é de -- por HOW.

HowInu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 18,009.01, com um fornecimento em circulação de 133.99T HOW. Nas últimas 24 horas, HOW foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HOW movimentou-se -0.35% na última hora e +2.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HowInu (HOW)

Capitalização de mercado $ 18.01K$ 18.01K $ 18.01K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.01K$ 18.01K $ 18.01K Fornecimento Circulante 133.99T 133.99T 133.99T Fornecimento total 133,990,424,473,277.36 133,990,424,473,277.36 133,990,424,473,277.36

A capitalização de mercado atual de HowInu é $ 18.01K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HOW é 133.99T, com um fornecimento total de 133990424473277.36. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.01K.