Preço de Housecoin hoje

O preço ao vivo de Housecoin (HOUSE) hoje é $ 0, com uma variação de 10.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HOUSE para USD é de $ 0 por HOUSE.

Housecoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 693,822, com um fornecimento em circulação de 998.58M HOUSE. Nas últimas 24 horas, HOUSE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.117813, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HOUSE movimentou-se +14.28% na última hora e -13.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 131.74K.

Informações de mercado de Housecoin (HOUSE)

Capitalização de mercado $ 693.82K$ 693.82K $ 693.82K Volume (24h) $ 131.74K$ 131.74K $ 131.74K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 693.82K$ 693.82K $ 693.82K Fornecimento Circulante 998.58M 998.58M 998.58M Fornecimento total 998,583,226.970906 998,583,226.970906 998,583,226.970906

A capitalização de mercado atual de Housecoin é $ 693.82K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 131.74K. A oferta em circulação de HOUSE é 998.58M, com um fornecimento total de 998583226.970906. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 693.82K.