Preço de Houdini Swap hoje

O preço ao vivo de Houdini Swap (LOCK) hoje é $ 0, com uma variação de 11.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LOCK para USD é de $ 0 por LOCK.

Houdini Swap ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,227, com um fornecimento em circulação de 49.80M LOCK. Nas últimas 24 horas, LOCK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.3, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LOCK movimentou-se -0.30% na última hora e -10.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 30.98.

Informações de mercado de Houdini Swap (LOCK)

Capitalização de mercado $ 25.23K$ 25.23K $ 25.23K Volume (24h) $ 30.98$ 30.98 $ 30.98 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.23K$ 25.23K $ 25.23K Fornecimento Circulante 49.80M 49.80M 49.80M Fornecimento total 49,798,991.20275994 49,798,991.20275994 49,798,991.20275994

A capitalização de mercado atual de Houdini Swap é $ 25.23K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 30.98. A oferta em circulação de LOCK é 49.80M, com um fornecimento total de 49798991.20275994. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.23K.