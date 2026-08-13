Preço de Hosky hoje

O preço ao vivo de Hosky (HOSKY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.66% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HOSKY para USD é de $ 0 por HOSKY.

Hosky ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,335,574, com um fornecimento em circulação de 1,000.00T HOSKY. Nas últimas 24 horas, HOSKY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HOSKY movimentou-se +0.68% na última hora e -3.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hosky (HOSKY)

Capitalização de mercado $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M Fornecimento Circulante 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Fornecimento total 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

A capitalização de mercado atual de Hosky é $ 6.34M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HOSKY é 1,000.00T, com um fornecimento total de 1.0e+15. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.34M.