Preço de horse in an air vent hoje

O preço ao vivo de horse in an air vent (HORSE) hoje é $ 0, com uma variação de 1.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HORSE para USD é de $ 0 por HORSE.

horse in an air vent ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,630, com um fornecimento em circulação de 993.86M HORSE. Nas últimas 24 horas, HORSE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HORSE movimentou-se +0.03% na última hora e +35.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de horse in an air vent (HORSE)

Capitalização de mercado $ 27.63K$ 27.63K $ 27.63K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.63K$ 27.63K $ 27.63K Fornecimento Circulante 993.86M 993.86M 993.86M Fornecimento total 993,864,360.481893 993,864,360.481893 993,864,360.481893

A capitalização de mercado atual de horse in an air vent é $ 27.63K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HORSE é 993.86M, com um fornecimento total de 993864360.481893. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.63K.