Preço de Hoppy The Frog hoje

O preço ao vivo de Hoppy The Frog (HOPPY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HOPPY para USD é de $ 0 por HOPPY.

Hoppy The Frog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,387.26, com um fornecimento em circulação de 420.69T HOPPY. Nas últimas 24 horas, HOPPY foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HOPPY movimentou-se -- na última hora e -0.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hoppy The Frog (HOPPY)

Capitalização de mercado $ 12.39K$ 12.39K $ 12.39K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.39K$ 12.39K $ 12.39K Fornecimento Circulante 420.69T 420.69T 420.69T Fornecimento total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Hoppy The Frog é $ 12.39K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HOPPY é 420.69T, com um fornecimento total de 420690000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.39K.