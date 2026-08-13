Preço de HoodMarket hoje

O preço ao vivo de HoodMarket (HM) hoje é $ 0, com uma variação de 26.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HM para USD é de $ 0 por HM.

HoodMarket ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 54,049, com um fornecimento em circulação de 1.00B HM. Nas últimas 24 horas, HM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HM movimentou-se +0.31% na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HoodMarket (HM)

Capitalização de mercado $ 54.05K$ 54.05K $ 54.05K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 54.05K$ 54.05K $ 54.05K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de HoodMarket é $ 54.05K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HM é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 54.05K.