Preço de HoodDomains hoje

O preço ao vivo de HoodDomains (HD) hoje é $ 0, com uma variação de 3.65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HD para USD é de $ 0 por HD.

HoodDomains ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,164.05, com um fornecimento em circulação de 899.26M HD. Nas últimas 24 horas, HD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HD movimentou-se +0.39% na última hora e -60.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HoodDomains (HD)

Capitalização de mercado $ 13.16K$ 13.16K $ 13.16K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.16K$ 13.16K $ 13.16K Fornecimento Circulante 899.26M 899.26M 899.26M Fornecimento total 899,262,811.1303537 899,262,811.1303537 899,262,811.1303537

A capitalização de mercado atual de HoodDomains é $ 13.16K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HD é 899.26M, com um fornecimento total de 899262811.1303537. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.16K.