Preço de HOOD4663 hoje

O preço ao vivo de HOOD4663 (HOOD) hoje é $ 0, com uma variação de 36.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HOOD para USD é de $ 0 por HOOD.

HOOD4663 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,553, com um fornecimento em circulação de 1.00B HOOD. Nas últimas 24 horas, HOOD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HOOD movimentou-se +3.68% na última hora e +117.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HOOD4663 (HOOD)

Capitalização de mercado $ 25.55K$ 25.55K $ 25.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.55K$ 25.55K $ 25.55K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de HOOD4663 é $ 25.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HOOD é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.55K.