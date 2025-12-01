Preço de Honeywell xStock hoje

O preço ao vivo de Honeywell xStock (HONX) hoje é $ 191.51, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HONX para USD é de $ 191.51 por HONX.

Honeywell xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 166,697, com um fornecimento em circulação de 870.43 HONX. Nas últimas 24 horas, HONX foi negociado entre $ 191.48 (mínimo) e $ 192.21 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 271.63, enquanto a mínima histórica foi de $ 186.71.

No desempenho de curto prazo, HONX movimentou-se -0.21% na última hora e +1.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Honeywell xStock (HONX)

Capitalização de mercado $ 166.70K$ 166.70K $ 166.70K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.28M$ 9.28M $ 9.28M Fornecimento Circulante 870.43 870.43 870.43 Fornecimento total 48,456.02414384203 48,456.02414384203 48,456.02414384203

