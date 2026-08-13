Qual é o preço em tempo real de Honey hoje?

O preço atual de Honey está em R$5.011732701930000, com uma variação de 0.25% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para HONEY?

HONEY foi negociado entre R$4.98252432374315196000 e R$5.03177963273772000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Honey está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica HONEY está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que HONEY está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Honey?

Com uma capitalização de mercado de R$39247339.86822240756000, Honey ocupa a posição #1299, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial HONEY tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Honey se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$10.023465403860000, enquanto o ATL é de R$4.33105921328467512000, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de HONEY?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (7830980.100391299 tokens), o desempenho da categoria dentro de Stablecoins,Berachain Ecosystem e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.