Preço de Home Depot xStock hoje

O preço ao vivo de Home Depot xStock (HDX) hoje é $ 356.56, com uma variação de 0.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HDX para USD é de $ 356.56 por HDX.

Home Depot xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 92,022, com um fornecimento em circulação de 258.09 HDX. Nas últimas 24 horas, HDX foi negociado entre $ 356.55 (mínimo) e $ 357.65 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 427.69, enquanto a mínima histórica foi de $ 331.44.

No desempenho de curto prazo, HDX movimentou-se -0.27% na última hora e +6.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Home Depot xStock (HDX)

Capitalização de mercado $ 92.02K$ 92.02K $ 92.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.69M$ 7.69M $ 7.69M Fornecimento Circulante 258.09 258.09 258.09 Fornecimento total 21,575.576616046 21,575.576616046 21,575.576616046

A capitalização de mercado atual de Home Depot xStock é $ 92.02K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HDX é 258.09, com um fornecimento total de 21575.576616046. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.69M.