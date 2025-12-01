Preço de Holy Coin hoje

O preço ao vivo de Holy Coin (HOLY) hoje é $ 0.00027592, com uma variação de 8.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HOLY para USD é de $ 0.00027592 por HOLY.

Holy Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 275,909, com um fornecimento em circulação de 999.94M HOLY. Nas últimas 24 horas, HOLY foi negociado entre $ 0.00026638 (mínimo) e $ 0.00030707 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01553962, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00004415.

No desempenho de curto prazo, HOLY movimentou-se -0.51% na última hora e -30.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Holy Coin (HOLY)

Capitalização de mercado $ 275.91K$ 275.91K $ 275.91K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 275.91K$ 275.91K $ 275.91K Fornecimento Circulante 999.94M 999.94M 999.94M Fornecimento total 999,935,402.613787 999,935,402.613787 999,935,402.613787

