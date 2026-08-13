Preço de holoride hoje

O preço ao vivo de holoride (RIDE) hoje é $ 0, com uma variação de 2.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RIDE para USD é de $ 0 por RIDE.

holoride ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 113,591, com um fornecimento em circulação de 879.90M RIDE. Nas últimas 24 horas, RIDE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.5, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RIDE movimentou-se +0.05% na última hora e -4.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 253.12.

Informações de mercado de holoride (RIDE)

Capitalização de mercado $ 113.59K$ 113.59K $ 113.59K Volume (24h) $ 253.12$ 253.12 $ 253.12 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 129.07K$ 129.07K $ 129.07K Fornecimento Circulante 879.90M 879.90M 879.90M Fornecimento total 999,794,371.0 999,794,371.0 999,794,371.0

A capitalização de mercado atual de holoride é $ 113.59K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 253.12. A oferta em circulação de RIDE é 879.90M, com um fornecimento total de 999794371.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 129.07K.