Preço de Holdstation hoje

O preço ao vivo de Holdstation (HOLD) hoje é $ 0.842443, com uma variação de 2.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HOLD para USD é de $ 0.842443 por HOLD.

Holdstation ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,659,658, com um fornecimento em circulação de 7.90M HOLD. Nas últimas 24 horas, HOLD foi negociado entre $ 0.824431 (mínimo) e $ 0.881975 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.48, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.790285.

No desempenho de curto prazo, HOLD movimentou-se +2.02% na última hora e -4.26% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Holdstation (HOLD)

Capitalização de mercado $ 6.66M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.28M Fornecimento Circulante 7.90M Fornecimento total 30,000,000.0

