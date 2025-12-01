Preço de HoldME Token hoje

O preço ao vivo de HoldME Token (HOLDME) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HOLDME para USD é de -- por HOLDME.

HoldME Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 105,631, com um fornecimento em circulação de 1.00B HOLDME. Nas últimas 24 horas, HOLDME foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HOLDME movimentou-se -- na última hora e +1.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HoldME Token (HOLDME)

Capitalização de mercado $ 105.63K$ 105.63K $ 105.63K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 105.63K$ 105.63K $ 105.63K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de HoldME Token é $ 105.63K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HOLDME é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 105.63K.