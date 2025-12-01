Preço de Holdcoin hoje

O preço ao vivo de Holdcoin (HOLD) hoje é --, com uma variação de 6.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HOLD para USD é de -- por HOLD.

Holdcoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 101,007, com um fornecimento em circulação de 10.00B HOLD. Nas últimas 24 horas, HOLD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00411566, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HOLD movimentou-se +12.16% na última hora e -15.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Holdcoin (HOLD)

Capitalização de mercado $ 101.01K$ 101.01K $ 101.01K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 101.01K$ 101.01K $ 101.01K Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Holdcoin é $ 101.01K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HOLD é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 101.01K.