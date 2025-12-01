Preço de Hold Sloth hoje

O preço ao vivo de Hold Sloth (ZZZ) hoje é $ 0.00000798, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZZZ para USD é de $ 0.00000798 por ZZZ.

Hold Sloth ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,731.86, com um fornecimento em circulação de 843.15M ZZZ. Nas últimas 24 horas, ZZZ foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00005615, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000784.

No desempenho de curto prazo, ZZZ movimentou-se -- na última hora e -11.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hold Sloth (ZZZ)

Capitalização de mercado $ 6.73K$ 6.73K $ 6.73K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.53K$ 7.53K $ 7.53K Fornecimento Circulante 843.15M 843.15M 843.15M Fornecimento total 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988

A capitalização de mercado atual de Hold Sloth é $ 6.73K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ZZZ é 843.15M, com um fornecimento total de 943505142.7532988. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.53K.