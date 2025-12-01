Preço de HODLess Coin hoje

O preço ao vivo de HODLess Coin (HODLESS) hoje é $ 0.00000522, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HODLESS para USD é de $ 0.00000522 por HODLESS.

HODLess Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,214.24, com um fornecimento em circulação de 998.54M HODLESS. Nas últimas 24 horas, HODLESS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00013084, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000489.

No desempenho de curto prazo, HODLESS movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HODLess Coin (HODLESS)

Capitalização de mercado $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K Fornecimento Circulante 998.54M 998.54M 998.54M Fornecimento total 998,535,311.946773 998,535,311.946773 998,535,311.946773

A capitalização de mercado atual de HODLess Coin é $ 5.21K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HODLESS é 998.54M, com um fornecimento total de 998535311.946773. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.21K.