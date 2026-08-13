Preço de HodlerRewards hoje

O preço ao vivo de HodlerRewards (REWARD) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de REWARD para USD é de $ 0 por REWARD.

HodlerRewards ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,107.7, com um fornecimento em circulação de 148.68M REWARD. Nas últimas 24 horas, REWARD foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, REWARD movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HodlerRewards (REWARD)

Capitalização de mercado $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.21K$ 13.21K $ 13.21K Fornecimento Circulante 148.68M 148.68M 148.68M Fornecimento total 176,874,441.0 176,874,441.0 176,874,441.0

A capitalização de mercado atual de HodlerRewards é $ 11.11K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de REWARD é 148.68M, com um fornecimento total de 176874441.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.21K.