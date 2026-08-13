Preço de HODL Coin hoje

O preço ao vivo de HODL Coin (HODL) hoje é $ 0, com uma variação de 0.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HODL para USD é de $ 0 por HODL.

HODL Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,339.26, com um fornecimento em circulação de 999.61M HODL. Nas últimas 24 horas, HODL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.061265, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HODL movimentou-se +0.03% na última hora e -5.26% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HODL Coin (HODL)

Capitalização de mercado $ 14.34K$ 14.34K $ 14.34K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.34K$ 14.34K $ 14.34K Fornecimento Circulante 999.61M 999.61M 999.61M Fornecimento total 999,609,092.856434 999,609,092.856434 999,609,092.856434

A capitalização de mercado atual de HODL Coin é $ 14.34K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HODL é 999.61M, com um fornecimento total de 999609092.856434. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.34K.