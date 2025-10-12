Informações de preço de HLP0 (HLP0) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Mínimo 24h $ 1.044 $ 1.044 $ 1.044 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Máximo 24h $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 Máximo histórico $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Menor preço $ 0.72955$ 0.72955 $ 0.72955 Variação de Preço (1h) +0.41% Alteração de Preço (1D) +0.12% Variação de Preço (7d) +0.50% Variação de Preço (7d) +0.50%

O preço em tempo real de HLP0 (HLP0) é $1.031. Nas últimas 24 horas, HLP0 foi negociado entre a mínima de $ 1.011 e a máxima de $ 1.044, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HLP0 é $ 1.27, enquanto o mais baixo é $ 0.72955.

Em termos de desempenho de curto prazo, HLP0 variou +0.41% na última hora, +0.12% nas últimas 24 horas e +0.50% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de HLP0 (HLP0)

Capitalização de mercado $ 507.16K$ 507.16K $ 507.16K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 507.16K$ 507.16K $ 507.16K Fornecimento Circulante 494.17K 494.17K 494.17K Fornecimento total 494,166.253494 494,166.253494 494,166.253494

A capitalização de mercado atual de HLP0 é $ 507.16K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HLP0 é 494.17K, com um fornecimento total de 494166.253494. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 507.16K.