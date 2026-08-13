Preço de Hive AI hoje

O preço ao vivo de Hive AI (BUZZ) hoje é $ 0, com uma variação de 0.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUZZ para USD é de $ 0 por BUZZ.

Hive AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 307,485, com um fornecimento em circulação de 999.83M BUZZ. Nas últimas 24 horas, BUZZ foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.185533, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BUZZ movimentou-se -0.30% na última hora e -3.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 427.85.

Informações de mercado de Hive AI (BUZZ)

Capitalização de mercado $ 307.49K$ 307.49K $ 307.49K Volume (24h) $ 427.85$ 427.85 $ 427.85 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 307.49K$ 307.49K $ 307.49K Fornecimento Circulante 999.83M 999.83M 999.83M Fornecimento total 999,828,541.425295 999,828,541.425295 999,828,541.425295

A capitalização de mercado atual de Hive AI é $ 307.49K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 427.85. A oferta em circulação de BUZZ é 999.83M, com um fornecimento total de 999828541.425295. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 307.49K.