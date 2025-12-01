Preço de Hipo Staked TON hoje

O preço ao vivo de Hipo Staked TON (HTON) hoje é $ 1.57, com uma variação de 7.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HTON para USD é de $ 1.57 por HTON.

Hipo Staked TON ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 893,674, com um fornecimento em circulação de 567.57K HTON. Nas últimas 24 horas, HTON foi negociado entre $ 1.54 (mínimo) e $ 1.71 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 8.35, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.63713.

No desempenho de curto prazo, HTON movimentou-se +0.26% na última hora e -2.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hipo Staked TON (HTON)

Capitalização de mercado $ 893.67K$ 893.67K $ 893.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Fornecimento Circulante 567.57K 567.57K 567.57K Fornecimento total 817,658.939963866 817,658.939963866 817,658.939963866

