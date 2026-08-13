Preço de Hipo Staked GRAM hoje

O preço ao vivo de Hipo Staked GRAM (HGRAM) hoje é $ 1.52, com uma variação de 0.63% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HGRAM para USD é de $ 1.52 por HGRAM.

Hipo Staked GRAM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,551,145, com um fornecimento em circulação de 6.95M HGRAM. Nas últimas 24 horas, HGRAM foi negociado entre $ 1.45 (mínimo) e $ 1.54 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 8.35, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.63713.

No desempenho de curto prazo, HGRAM movimentou-se -0.13% na última hora e +3.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 259.05.

Informações de mercado de Hipo Staked GRAM (HGRAM)

Capitalização de mercado $ 10.55M$ 10.55M $ 10.55M Volume (24h) $ 259.05$ 259.05 $ 259.05 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.93M$ 10.93M $ 10.93M Fornecimento Circulante 6.95M 6.95M 6.95M Fornecimento total 7,198,263.004442916 7,198,263.004442916 7,198,263.004442916

A capitalização de mercado atual de Hipo Staked GRAM é $ 10.55M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 259.05. A oferta em circulação de HGRAM é 6.95M, com um fornecimento total de 7198263.004442916. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.93M.