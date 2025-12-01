Preço de hikikomori hoje

O preço ao vivo de hikikomori (HIKI) hoje é $ 0.00002481, com uma variação de 3.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HIKI para USD é de $ 0.00002481 por HIKI.

hikikomori ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24,811, com um fornecimento em circulação de 1.00B HIKI. Nas últimas 24 horas, HIKI foi negociado entre $ 0.00002482 (mínimo) e $ 0.00002593 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0008482, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002114.

No desempenho de curto prazo, HIKI movimentou-se -0.34% na última hora e +13.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de hikikomori (HIKI)

Capitalização de mercado $ 24.81K$ 24.81K $ 24.81K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.81K$ 24.81K $ 24.81K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

