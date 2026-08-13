Qual é o preço atual de Hifi Finance?

Hifi Finance está sendo negociado a R$0.007003395277676982000, apresentando uma variação de preço de 2.92% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete a combinação de dados provenientes de múltiplos mercados à vista.

Quão volátil está HIFI hoje?

A volatilidade do preço de HIFI nas últimas 24 horas é de --%. Uma volatilidade mais alta sugere mudanças rápidas no preço, enquanto uma volatilidade mais baixa indica estabilidade.

Qual é a faixa de negociação de 24 horas para Hifi Finance?

O token flutuou entre R$0.0064672401132245106000 (mínimo) e R$0.0081809519933224548000 (máximo). Os traders costumam usar essa informação para avaliar o impulso diário e a força do mercado.

Quanto volume de negociação HIFI gerou?

Nas últimas 24 horas, HIFI acumulou R$-- em atividade comercial, mostrando quão ativamente o mercado está envolvido com esse ativo.

Como o preço atual se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O máximo histórico é de R$13.1808570060759000, e o mínimo histórico é de R$0.0064111588242899139000. Comparar o preço atual com esses níveis ajuda os traders a entender os ciclos de longo prazo.

Quão forte é a liquidez do mercado para Hifi Finance?

A força da liquidez é classificada em --/100, indicando a profundidade da carteira de ordens e a facilidade de execução durante sessões de negociação ativas.

Como HIFI se compara a outros tokens de Tokenized Real Estate,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Made in USA,Governance?

Dentro da categoria Tokenized Real Estate,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Made in USA,Governance, HIFI mostra um desempenho competitivo, sustentado por R$-- em liquidez e interesse contínuo dos traders.