O que é a hi Dollar?

A hi está aproveitando a tecnologia blockchain para criar serviços impulsionados pela comunidade. Os membros da hi são os principais stakeholders desse ecossistema, e a empresa está comprometida em maximizar o valor dos membros — e não os lucros.

O que torna a hi Dollar única?

Nosso primeiro produto é uma carteira digital que oferece aos membros a experiência de pagamento mais perfeita por meio de mensageiros sociais (inicialmente Telegram e WhatsApp; em seguida, LINE, Facebook Messenger e outros). Para mais informações, acesse hi.com.

Qual é o preço atual de negociação de hi Dollar?

hi Dollar (HI) está atualmente cotado a R$ BRL, refletindo uma variação de preço de 44.50% nas últimas 24 horas. Esse preço representa a última taxa de mercado agregada entre as principais exchanges e é atualizado continuamente com base na atividade do mercado em tempo real.

Quais fatores estão influenciando a movimentação do preço de hi Dollar hoje?

A recente movimentação de preço nas últimas 24 horas é moldada por uma combinação de sentimento de mercado, flutuações de liquidez e desempenho geral da categoria dentro do setor de BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio. Tendências econômicas mais amplas e atividades em cadeia na -- também podem contribuir para a volatilidade de curto prazo.

Quão forte é o interesse de negociação em HI?

Os investidores geraram R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, sinalizando uma participação ativa. Um volume maior normalmente indica maior confiança e melhor descoberta de preços.

Qual é a posição de hi Dollar no mercado global de criptomoedas?

Atualmente, ocupa a posição de mercado nº 2429 com uma capitalização de mercado de R$7721125.51792037730000, colocando-o entre os ativos mais consolidados dentro de seu setor.

O que a oferta circulante nos diz sobre HI?

Com 65859645815.0 tokens em circulação, o nível de oferta desempenha um papel importante na determinação da escassez, da inflação de longo prazo e da avaliação do mercado.

Como o preço de hoje se compara ao desempenho recente de hi Dollar?

A faixa de preço entre R$ e R$ nas últimas 24 horas destaca sua volatilidade intradiária e ajuda os traders a avaliar oportunidades de preço de curto prazo.

Como hi Dollar se compara a ativos similares?

Em comparação com outros tokens de BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio, HI continua mostrando um desempenho competitivo, sustentado por um volume estável e um interesse consistente tanto de participantes varejistas quanto institucionais.