Preço de Hexly hoje

O preço ao vivo de Hexly ($HEX) hoje é $ 0.0001061, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $HEX para USD é de $ 0.0001061 por $HEX.

Hexly ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,610.21, com um fornecimento em circulação de 100.00M $HEX. Nas últimas 24 horas, $HEX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00383109, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000884.

No desempenho de curto prazo, $HEX movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hexly ($HEX)

Capitalização de mercado $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Hexly é $ 10.61K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $HEX é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.61K.