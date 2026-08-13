Preço de HEXAR AI hoje

O preço ao vivo de HEXAR AI (HEXAR) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HEXAR para USD é de $ 0 por HEXAR.

HEXAR AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 51,287, com um fornecimento em circulação de 523.12M HEXAR. Nas últimas 24 horas, HEXAR foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00187126, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HEXAR movimentou-se -- na última hora e -0.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HEXAR AI (HEXAR)

Capitalização de mercado $ 51.29K$ 51.29K $ 51.29K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 98.04K$ 98.04K $ 98.04K Fornecimento Circulante 523.12M 523.12M 523.12M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de HEXAR AI é $ 51.29K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HEXAR é 523.12M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 98.04K.