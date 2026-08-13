Preço de HEX Dollar Coin hoje

O preço ao vivo de HEX Dollar Coin (HEXDC) hoje é $ 1.074, com uma variação de 5.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HEXDC para USD é de $ 1.074 por HEXDC.

HEX Dollar Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 46,415, com um fornecimento em circulação de 43.23K HEXDC. Nas últimas 24 horas, HEXDC foi negociado entre $ 1.063 (mínimo) e $ 1.21 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.15, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.583162.

No desempenho de curto prazo, HEXDC movimentou-se -1.18% na última hora e -10.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.19K.

Informações de mercado de HEX Dollar Coin (HEXDC)

Capitalização de mercado $ 46.42K$ 46.42K $ 46.42K Volume (24h) $ 3.19K$ 3.19K $ 3.19K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 46.42K$ 46.42K $ 46.42K Fornecimento Circulante 43.23K 43.23K 43.23K Fornecimento total 43,231.47710367 43,231.47710367 43,231.47710367

A capitalização de mercado atual de HEX Dollar Coin é $ 46.42K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.19K. A oferta em circulação de HEXDC é 43.23K, com um fornecimento total de 43231.47710367. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 46.42K.