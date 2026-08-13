Qual é o preço de hoje de Hermes Desktop (HD)?

O preço em tempo real é R$, refletindo uma variação de preço nas últimas 24 horas de 0.81%. Esse valor é recalculado a cada poucos segundos para refletir as negociações em tempo real nos mercados globais.

Quantos tokens de HD estão em circulação?

A oferta em circulação de HD é de 99999999999.99998, representando a quantidade atualmente detida pelo público. A oferta em circulação afeta a descoberta de preços e a capitalização de mercado, especialmente para ativos emergentes.

Quantos detentores possuem atualmente Hermes Desktop?

Há uma estimativa de -- detentores únicos de HD nas redes suportadas. Um número crescente de detentores geralmente indica uma adoção em ascensão e interesse de longo prazo no ativo.

Qual é a capitalização de mercado de Hermes Desktop hoje?

A capitalização de mercado está em R$152712.50716050903000, posicionando Hermes Desktop na posição #7918 mundialmente. A capitalização de mercado ajuda os investidores a entenderem o tamanho relativo e a maturidade do ativo em comparação com outros.

Quão ativamente HD está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, o token registrou R$-- em volume de negociação. Volumes mais altos geralmente estão correlacionados com maior liquidez e maior participação de traders.

O que está impulsionando a recente movimentação de Hermes Desktop?

A recente variação de preço de 0.81% nas últimas 24 horas é influenciada pelo sentimento do mercado, pelo comportamento dos investidores, pelo desempenho da categoria inteira dentro de Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,AI Framework e por atualizações do ecossistema de --. Notícias quentes ou aumento do interesse nas negociações também podem contribuir.