Preço de Helixa Cred hoje

O preço ao vivo de Helixa Cred (CRED) hoje é $ 0, com uma variação de 0.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRED para USD é de $ 0 por CRED.

Helixa Cred ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 91,606, com um fornecimento em circulação de 100.00B CRED. Nas últimas 24 horas, CRED foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CRED movimentou-se -0.13% na última hora e -1.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Helixa Cred (CRED)

Capitalização de mercado $ 91.61K$ 91.61K $ 91.61K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 91.61K$ 91.61K $ 91.61K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Helixa Cred é $ 91.61K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CRED é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 91.61K.