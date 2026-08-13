Preço de Helios Blockchain hoje

O preço ao vivo de Helios Blockchain (HLS) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HLS para USD é de $ 0 por HLS.

Helios Blockchain ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 391,352, com um fornecimento em circulação de 906.43M HLS. Nas últimas 24 horas, HLS foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01323153, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HLS movimentou-se -- na última hora e -2.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.54.

Informações de mercado de Helios Blockchain (HLS)

Capitalização de mercado $ 391.35K$ 391.35K $ 391.35K Volume (24h) $ 5.54$ 5.54 $ 5.54 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 906.68K$ 906.68K $ 906.68K Fornecimento Circulante 906.43M 906.43M 906.43M Fornecimento total 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Helios Blockchain é $ 391.35K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.54. A oferta em circulação de HLS é 906.43M, com um fornecimento total de 2100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 906.68K.