Informações de preço de Helga Inu (HELGA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -10.06% Variação de Preço (7d) -10.06%

O preço em tempo real de Helga Inu (HELGA) é --. Nas últimas 24 horas, HELGA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HELGA é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, HELGA variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -10.06% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Helga Inu (HELGA)

Capitalização de mercado $ 45.32K$ 45.32K $ 45.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 45.32K$ 45.32K $ 45.32K Fornecimento Circulante 10.00T 10.00T 10.00T Fornecimento total 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Helga Inu é $ 45.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HELGA é 10.00T, com um fornecimento total de 10000000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 45.32K.