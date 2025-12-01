Preço de Hazmat hoje

O preço ao vivo de Hazmat (HZMT) hoje é $ 0.00000782, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HZMT para USD é de $ 0.00000782 por HZMT.

Hazmat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,821.58, com um fornecimento em circulação de 1.00B HZMT. Nas últimas 24 horas, HZMT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00026596, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000712.

No desempenho de curto prazo, HZMT movimentou-se -- na última hora e +6.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hazmat (HZMT)

Capitalização de mercado $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Hazmat é $ 7.82K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HZMT é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.82K.