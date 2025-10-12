Informações de preço de Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 3,960.04 $ 3,960.04 $ 3,960.04 Mínimo 24h $ 4,004.82 $ 4,004.82 $ 4,004.82 Máximo 24h Mínimo 24h $ 3,960.04$ 3,960.04 $ 3,960.04 Máximo 24h $ 4,004.82$ 4,004.82 $ 4,004.82 Máximo histórico $ 4,935.39$ 4,935.39 $ 4,935.39 Menor preço $ 2,728.41$ 2,728.41 $ 2,728.41 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -1.10% Variação de Preço (7d) -9.29% Variação de Preço (7d) -9.29%

O preço em tempo real de Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH) é $3,960.05. Nas últimas 24 horas, HSETH foi negociado entre a mínima de $ 3,960.04 e a máxima de $ 4,004.82, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HSETH é $ 4,935.39, enquanto o mais baixo é $ 2,728.41.

Em termos de desempenho de curto prazo, HSETH variou -- na última hora, -1.10% nas últimas 24 horas e -9.29% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH)

Capitalização de mercado $ 3.42K$ 3.42K $ 3.42K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.42K$ 3.42K $ 3.42K Fornecimento Circulante 0.86 0.86 0.86 Fornecimento total 0.86248861285848 0.86248861285848 0.86248861285848

A capitalização de mercado atual de Haven1 Bridged Staked ETH é $ 3.42K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HSETH é 0.86, com um fornecimento total de 0.86248861285848. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.42K.