O preço ao vivo de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC hoje é 111,393 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de HCBBTC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de HCBBTC facilmente na MEXC agora.

Preço de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Preço em tempo real de 1 HCBBTC para USD

$111,393
$111,393
-3.40%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:41:37 (UTC+8)

Informações de preço de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 101,607
$ 101,607
Mínimo 24h
$ 115,412
$ 115,412
Máximo 24h

$ 101,607
$ 101,607

$ 115,412
$ 115,412

$ 128,529
$ 128,529

$ 81,202
$ 81,202

-0.00%

-3.48%

-9.37%

-9.37%

O preço em tempo real de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) é $111,393. Nas últimas 24 horas, HCBBTC foi negociado entre a mínima de $ 101,607 e a máxima de $ 115,412, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HCBBTC é $ 128,529, enquanto o mais baixo é $ 81,202.

Em termos de desempenho de curto prazo, HCBBTC variou -0.00% na última hora, -3.48% nas últimas 24 horas e -9.37% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

$ 17.07K
$ 17.07K

--
----

$ 17.07K
$ 17.07K

0.15
0.15

0.15323263
0.15323263

A capitalização de mercado atual de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC é $ 17.07K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HCBBTC é 0.15, com um fornecimento total de 0.15323263. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.07K.

Histórico de preços de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC em USD foi de $ -4,016.8679611551.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC em USD foi de $ +6,208.4331585000.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC em USD foi de $ -7,456.9370418000.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC em USD foi de $ +539.77220636634.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -4,016.8679611551-3.48%
30 dias$ +6,208.4331585000+5.57%
60 dias$ -7,456.9370418000-6.69%
90 dias$ +539.77220636634+0.49%

O que é Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Previsão de preço do Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (em USD)

Quanto valerá Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC.

Confira a previsão de preço de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC agora!

HCBBTC para moedas locais

Tokenomics de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Compreender a tokenomics de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token HCBBTC agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Quanto vale hoje o Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)?
O preço ao vivo de HCBBTC em USD é 111,393 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de HCBBTC para USD?
O preço atual de HCBBTC para USD é $ 111,393. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC?
A capitalização de mercado de HCBBTC é $ 17.07K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de HCBBTC?
O fornecimento circulante de HCBBTC é de 0.15 USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de HCBBTC?
HCBBTC atingiu um preço máximo histórico de 128,529 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de HCBBTC?
HCBBTC atingiu um preço minímo histórico de 81,202 USD.
Qual é o volume de negociação de HCBBTC?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para HCBBTC é -- USD.
HCBBTC vai subir ainda este ano?
HCBBTC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do HCBBTC para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:41:37 (UTC+8)

