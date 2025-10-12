Informações de preço de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 101,607 $ 101,607 $ 101,607 Mínimo 24h $ 115,412 $ 115,412 $ 115,412 Máximo 24h Mínimo 24h $ 101,607$ 101,607 $ 101,607 Máximo 24h $ 115,412$ 115,412 $ 115,412 Máximo histórico $ 128,529$ 128,529 $ 128,529 Menor preço $ 81,202$ 81,202 $ 81,202 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) -3.48% Variação de Preço (7d) -9.37% Variação de Preço (7d) -9.37%

O preço em tempo real de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) é $111,393. Nas últimas 24 horas, HCBBTC foi negociado entre a mínima de $ 101,607 e a máxima de $ 115,412, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HCBBTC é $ 128,529, enquanto o mais baixo é $ 81,202.

Em termos de desempenho de curto prazo, HCBBTC variou -0.00% na última hora, -3.48% nas últimas 24 horas e -9.37% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Capitalização de mercado $ 17.07K$ 17.07K $ 17.07K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.07K$ 17.07K $ 17.07K Fornecimento Circulante 0.15 0.15 0.15 Fornecimento total 0.15323263 0.15323263 0.15323263

A capitalização de mercado atual de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC é $ 17.07K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HCBBTC é 0.15, com um fornecimento total de 0.15323263. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.07K.