Preço de HAT Solana hoje

O preço ao vivo de HAT Solana (HAT) hoje é $ 0.00001098, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HAT para USD é de $ 0.00001098 por HAT.

HAT Solana ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,966.74, com um fornecimento em circulação de 998.80M HAT. Nas últimas 24 horas, HAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00097028, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001061.

No desempenho de curto prazo, HAT movimentou-se -- na última hora e -4.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HAT Solana (HAT)

Capitalização de mercado $ 10.97K$ 10.97K $ 10.97K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.97K$ 10.97K $ 10.97K Fornecimento Circulante 998.80M 998.80M 998.80M Fornecimento total 998,804,712.02 998,804,712.02 998,804,712.02

A capitalização de mercado atual de HAT Solana é $ 10.97K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HAT é 998.80M, com um fornecimento total de 998804712.02. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.97K.