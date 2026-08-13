Preço de Hastra Wrapped YLDS hoje

O preço ao vivo de Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) hoje é $ 0.994141, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WYLDS para USD é de $ 0.994141 por WYLDS.

Hastra Wrapped YLDS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 173,361,637, com um fornecimento em circulação de 173.47M WYLDS. Nas últimas 24 horas, WYLDS foi negociado entre $ 0.994049 (mínimo) e $ 0.994254 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.071, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.979797.

No desempenho de curto prazo, WYLDS movimentou-se -- na última hora e -0.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 199.69.

Informações de mercado de Hastra Wrapped YLDS (WYLDS)

Capitalização de mercado $ 173.36M$ 173.36M $ 173.36M Volume (24h) $ 199.69$ 199.69 $ 199.69 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 173.36M$ 173.36M $ 173.36M Fornecimento Circulante 173.47M 173.47M 173.47M Fornecimento total 173,470,293.043613 173,470,293.043613 173,470,293.043613

A capitalização de mercado atual de Hastra Wrapped YLDS é $ 173.36M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 199.69. A oferta em circulação de WYLDS é 173.47M, com um fornecimento total de 173470293.043613. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 173.36M.