Preço de Harmonix USDC hoje

O preço ao vivo de Harmonix USDC (HAUSDC) hoje é $ 1.001, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HAUSDC para USD é de $ 1.001 por HAUSDC.

Harmonix USDC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 273,954, com um fornecimento em circulação de 313.54K HAUSDC. Nas últimas 24 horas, HAUSDC foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.001, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.787853.

No desempenho de curto prazo, HAUSDC movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 9.99.

Informações de mercado de Harmonix USDC (HAUSDC)

Capitalização de mercado $ 273.95K$ 273.95K $ 273.95K Volume (24h) $ 9.99$ 9.99 $ 9.99 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 273.95K$ 273.95K $ 273.95K Fornecimento Circulante 313.54K 313.54K 313.54K Fornecimento total 313,536.1715866975 313,536.1715866975 313,536.1715866975

A capitalização de mercado atual de Harmonix USDC é $ 273.95K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 9.99. A oferta em circulação de HAUSDC é 313.54K, com um fornecimento total de 313536.1715866975. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 273.95K.