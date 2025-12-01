Preço de HARLOD hoje

O preço ao vivo de HARLOD (HARLOD) hoje é $ 0.00001297, com uma variação de 11.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HARLOD para USD é de $ 0.00001297 por HARLOD.

HARLOD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,957.16, com um fornecimento em circulação de 999.18M HARLOD. Nas últimas 24 horas, HARLOD foi negociado entre $ 0.00001194 (mínimo) e $ 0.00001491 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00086736, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001194.

No desempenho de curto prazo, HARLOD movimentou-se -1.34% na última hora e -14.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HARLOD (HARLOD)

Capitalização de mercado $ 12.96K$ 12.96K $ 12.96K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.96K$ 12.96K $ 12.96K Fornecimento Circulante 999.18M 999.18M 999.18M Fornecimento total 999,182,309.937187 999,182,309.937187 999,182,309.937187

A capitalização de mercado atual de HARLOD é $ 12.96K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HARLOD é 999.18M, com um fornecimento total de 999182309.937187. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.96K.