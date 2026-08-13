Preço de Harambe AI hoje

O preço ao vivo de Harambe AI (HARAMBEAI) hoje é $ 0, com uma variação de 0,35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HARAMBEAI para USD é de $ 0 por HARAMBEAI.

Harambe AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 168 098, com um fornecimento em circulação de 401,58M HARAMBEAI. Nas últimas 24 horas, HARAMBEAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1,17, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HARAMBEAI movimentou-se -- na última hora e -15,96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 13,01.

Informações de mercado de Harambe AI (HARAMBEAI)

Capitalização de mercado $ 168,10K$ 168,10K $ 168,10K Volume (24h) $ 13,01$ 13,01 $ 13,01 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 288,83K$ 288,83K $ 288,83K Fornecimento Circulante 401,58M 401,58M 401,58M Fornecimento total 585 983 800,0 585 983 800,0 585 983 800,0

A capitalização de mercado atual de Harambe AI é $ 168,10K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 13,01. A oferta em circulação de HARAMBEAI é 401,58M, com um fornecimento total de 585983800.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 288,83K.