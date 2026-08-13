Preço de Happy Cat hoje

O preço ao vivo de Happy Cat (HAPPY) hoje é $ 0, com uma variação de 2.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HAPPY para USD é de $ 0 por HAPPY.

Happy Cat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 428,782, com um fornecimento em circulação de 3.33B HAPPY. Nas últimas 24 horas, HAPPY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.055847, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HAPPY movimentou-se +0.03% na última hora e +4.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 325.83K.

Informações de mercado de Happy Cat (HAPPY)

Capitalização de mercado $ 428.78K$ 428.78K $ 428.78K Volume (24h) $ 325.83K$ 325.83K $ 325.83K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 428.78K$ 428.78K $ 428.78K Fornecimento Circulante 3.33B 3.33B 3.33B Fornecimento total 3,333,333,333.0 3,333,333,333.0 3,333,333,333.0

A capitalização de mercado atual de Happy Cat é $ 428.78K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 325.83K. A oferta em circulação de HAPPY é 3.33B, com um fornecimento total de 3333333333.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 428.78K.